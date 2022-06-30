Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM Валерий Карпин продолжит возглавлять тренерский штаб футбольного клуба «Ростов». Также продлил контракт с командой Виктор Онопко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих сегодня, 30 июня.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Новые соглашения заключены сроком на четыре года и действуют до мая 2026 года», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте 2022 года. С разрешения РФС он совмещает этот пост вместе с должностью главного тренера сборной России по футболу (до конца 2022 календарного года).

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