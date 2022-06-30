Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM 30 июня на официальном сайте футбольного клуба «Ростов» объявили о продлении контракта с 53-летним российским специалистом Валерием Карпиным. Новое соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

По информации источника, «Ростов» также продлил контракт с помощником Валерия Карпина Виктором Онопко. Соглашение Онопко с «желто-синими» также рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ростов», одержав десять побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 38 очков, занял девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.