Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Разработчики приложение обмена сообщениями с фото и видео Snapchat добавили в сервис механизм платной подписки. Об этом 30 июня пишет порта SRSLY.

Мессенджер Snapchat

Подписка называется Snapchat+. Команда приложения утверждает, что подписка включает в себя новые функции, которые понравятся поклонникам, однако подробностей они не раскрыли.

По сообщениям СМИ, пользователи, купившие подписку почти за $4, смогут увидеть, кто просматривал их истории. А также изменять значок приложения.

Добавим, что платная подписка уже доступна в ряде стран. Среди них — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекламный доход TikTok превысит выручку Twitter и Snapchat, вместе взятых