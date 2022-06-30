Москва, 30 июня, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Законопроект о запрете перечислять деньги на зарубежные счета в рамках исполнительного производства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена колоссальными объемами обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям, которые только в 2021 году составили более 26 млрд рублей и возросли по сравнению с 2020 годом почти на 25%», — отмечается в сопроводительных документах.

При этом запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на счет взыскателя, открытый в иностранном банке, приведет к необходимости открытия взыскателем такого счета в российской кредитной организации или казначейского счета — для обеспечения принудительного исполнения требований исполнительного документа.

Законопроектом предусматривается, что банк или иная кредитная организация приостанавливают исполнение исполнительного документа до представления взыскателем реквизитов банковского счета, открытого им в российской кредитной организации, уведомляя об этом взыскателя по указанному в его заявлении месту жительства (месту пребывания).

Также законопроектом предусмотрены переходные положения, предусматривающие, что по исполнительным производствам имущественного характера, возбужденным до дня вступления законопроекта в силу, в рамках которых взысканные денежные средства на основании заявления взыскателя подлежат перечислению на счет взыскателя, открытый в иностранном банке, судебный пристав-исполнитель выносит и направляет в банк требование о наложении ареста на денежные средства должника до представления взыскателем реквизитов банковского счета, открытого им в российской кредитной организации.

При представлении взыскателем указанных реквизитов банк на основании постановления судебного пристава-исполнителя перечисляет денежные средства на счет взыскателя. Об исполнении содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя требований банк или иная кредитная организация в течение трех рабочих дней информирует судебного пристава-исполнителя.