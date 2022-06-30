Москва, , 19:20 — REGNUM Российская экономика рискует оказаться в состоянии так называемой «голландской болезни», когда слишком сильное укрепление национальной валюты приводит к неконкурентоспособности внутреннего производства. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, текущее укрепление рубля бьёт по российскому экспорту, делая российские товары менее конкурентноспособными на мировом рынке.

«Рубль настолько крепкий, что у нас «голландская болезнь» — это когда сверхдоходы от продажи газа привели к тому, что их валюта настолько укрепилась относительно других валют, что это убило конкурентоспособность всех отраслей экономики Голландии кроме продажи газа за рубеж. После этого излишнее укрепление национальной валюты называется «голландская болезнь», — сказал Хестанов.

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