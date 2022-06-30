Москва, 30 июня, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Российская экономика рискует оказаться в состоянии так называемой «голландской болезни», когда слишком сильное укрепление национальной валюты приводит к неконкурентоспособности внутреннего производства. Об этом 30 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По мнению эксперта, текущее укрепление рубля бьёт по российскому экспорту, делая российские товары менее конкурентноспособными на мировом рынке.

«Рубль настолько крепкий, что у нас «голландская болезнь» — это когда сверхдоходы от продажи газа привели к тому, что их валюта настолько укрепилась относительно других валют, что это убило конкурентоспособность всех отраслей экономики Голландии кроме продажи газа за рубеж. После этого излишнее укрепление национальной валюты называется «голландская болезнь», — сказал Хестанов.