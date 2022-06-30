Канберра, 30 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Американской актрисе Эмбер Хёрд предстоит ещё одна судебная тяжба после проигрыша в деле о клевете на бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 30 июня пишет Daily Mail.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

Актриса находится под следствием по обвинению в лжесвидетельстве. В 2015 году Хёрд нарушила закон Австралии и не поместила своих собак на карантин по прилёте в страну, а просто спрятала их в куртке, позже не указав их в иммиграционных документах. В Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии подтвердили, что ведение дела всё ещё «продолжается».

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году после скандала с собаками Эмбер Хёрд раскаялась перед судом. После этого власти Австралии решили пойти навстречу актрисе и приговорили её к «обязательному примерному поведению в течение одного месяца».