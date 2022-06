Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Американская электро-поп-исполнительница Рина Саваяма раскрыла трек-лист своего второго альбома Hold The Girl в социальных сетях, выложив фотографию с компакт-дисками и виниловыми пластинками. Об этом стало известно 30 июня.

Рина Саваяма на фестивале Coachella Скриншот YouTube

Выпустив второй сингл Catch Me In The Air в минувший понедельник, Рина Саваяма поделилась полным трек-листом своего альбома Hold The Girl.

Саваяма поделилась серией фотографий, на которых она подписывает физические издания своего будущего второго альбома. На одной из фотографий изображена обратная сторона виниловой пластинки Hold The Girl, на которой можно увидеть трек-лист.

Читайте ранее в этом сюжете: Gucci Mane и Lil Baby выпустили совместный трек