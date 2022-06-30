Оттава, 30 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал прибыть на саммит «Большой двадцатки» (G20) вопреки участию России, сообщает 30 июня Reuters.

President.gov.ua Джастин Трюдо

«Мы ожидаем, что Канада и все страны — члены «Большой семерки» прибудут на саммит G20. Очень важно, чтобы мы были там», — указал Трюдо и добавил, что присутствие на саммите западных государств поможет противодействовать неким усилиям России, которая якобы намерена распространять дезинформацию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал не объявлять бойкот саммиту «Большой двадцатки» в случае участия России.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 назначен на 15–16 ноября и должен пройти на индонезийском острове Бали.