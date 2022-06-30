Анкара, , 19:13 — REGNUM Турция проведёт в северных районах Сирии военную операцию, которую «поймёт» всё международное сообщество, заявил 30 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Турция имеет богатый опыт в этой сфере.

«Мы не будем проводить операцию, которую не поймёт международное сообщество. Мы проведём операцию на таком «языке», который понятен международному сообществу. Турция в этом имеет богатый опыт. Не стоит беспокоиться по этому поводу», — заявил Эрдоган.

Напомним, речь идёт об очередной военной операции против курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.

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