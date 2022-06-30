Анкара, 30 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Турция проведёт в северных районах Сирии военную операцию, которую «поймёт» всё международное сообщество, заявил 30 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, Турция имеет богатый опыт в этой сфере.

«Мы не будем проводить операцию, которую не поймёт международное сообщество. Мы проведём операцию на таком «языке», который понятен международному сообществу. Турция в этом имеет богатый опыт. Не стоит беспокоиться по этому поводу», — заявил Эрдоган.

Напомним, речь идёт об очередной военной операции против курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими.