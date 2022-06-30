Рен, Франция, , 19:05 — REGNUM 28-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити может вернуться в чемпионат Франции. Как сообщает издание L’Equipe, в подписании француза заинтересован «Ренн».

Самюэль Умтити

В прошедшем сезоне Самуэль Умтити принял участие лишь в одном матче испанской Примеры, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

За «Барселону» Самуэль Умтити выступает с 14 июля 2016 года после перехода из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.