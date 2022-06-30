Екатеринбург, 30 июня 2022, 18:56 — REGNUM В центре Екатеринбурга пожарные справились с огнём в здании на пересечении улиц Пролетарская и Первомайская. Об этом сообщает свердловский областной главк МЧС.
Открытое горение было ликвидировано в 19:54 по местному времени. Площадь пожара достигла 200 кв. метров. Пострадавших нет.
Пожарные проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в неэксплуатируемом здании.
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