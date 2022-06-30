Москва, 30 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Сразу 30 передовых инженерных школ появятся в 15 субъектах России. О подведении итогов конкурсного отбора заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

В 2022 году грантовая поддержка вузов-победителей со стороны государства составит 2,5 млрд рублей, и ещё около четырёх млрд рублей будет направлено технологическими партнерами.

«Как подчеркнул президент на пленарной сессии ПМЭФ, нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах. Вузы, победившие в конкурсе, расположены в 15 субъектах России, которые формируют научно-промышленный каркас страны. Отобранные 30 передовых инженерных школ выпустят первые 2,5 тысячи специалистов в 2024 году», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Наибольшее число университетов представляют Приволжский (девять вузов), Центральный (восемь вузов) и Северо-Западный федеральный округ (пять вузов). На четвертом месте Сибирский федеральный округ (четыре вуза), на пятом — Южный федеральный округ (два вуза). В Дальневосточном и Уральском федеральных округах отобрано по одному вузу.

Все отобранные вузы поддержали крупные технологичные предприятия, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: «На данный момент участие в проекте принимают более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, ядерной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях. Инженерные школы сократят путь молодого специалиста от получения теоретических знаний к практике. Проект вызвал огромный интерес, как у вузов, так и у высокотехнологичных компаний по всей России. Уже сейчас понятно, насколько востребована эта работа, и мы уже вышли с инициативой в правительство РФ о проведении второго этапа конкурса осенью текущего года».