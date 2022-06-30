Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Во время съёмок сериала «Очень странные дела» актриса Вайнона Райдер следила, чтобы его создатели Мэтт и Росс Даффер сохраняли точность, передавая дух 80-х годов. Об этом 30 июня пишет Variety.

Karon Liu Вайнона Райдер

Актёр Дэвид Харбор, сыгравший шефа полиции Джима Хоппера, подтвердил, что Райдер периодически поправляла братьев Даффер, из-за чего они вносили коррективы в шоу. «Она говорила им: «На самом деле эта песня вышла в 85-м, а у вас она в 83-м». Она знала все эти мельчайшие, крошечные детали, которых они даже не знали, и им пришлось изменить некоторые вещи в сценарии, основываясь на этом… Это просто эпично, насколько безумен ее разум и как он проникает во все эти разные уголки», — поделился Харбор.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон шоу «Очень странные дела» разделили на две части. Премьера первых семи эпизодов состоялась 27 мая 2022 года — финальные две серии выйдут уже 1 июля.