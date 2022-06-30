Бухарест, , 18:24 — REGNUM Румынское государственное предприятие «Железные дороги Румынии» (CFR Călători) объявило о повышение тарифов на пассажирские перевозки. Об этом 30 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, нововведение коснется как внутренних рейсов, так и международных поездок, осуществляемых структурой. По предварительным данным, подобные изменения связаны с колебаниями цен на энергетическом рынке страны.

Предполагается, что с 1 июля 2022 года билеты в экспрессах и вагонах первого и второго класса подорожают в целом на 30%. При этом руководство CFR Călători подчеркивает, что все льготы для пенсионеров и студентов будут сохранены.

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