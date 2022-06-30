Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM Екатеринбургский клуб Teleclub сообщил об отмене музыкального фестиваля «Смена», проведение которого было запланировано на 6 августа. Об этом 30 июня сообщил портал «Центральная служба новостей», ссылаясь на слова организаторов мероприятия.

Концерт (сс) dotigabrielf

Как признались организаторы, причиной отмены мероприятия стала начавшаяся спецоперация на Украине, а также невозможность заменить главного хедлайнера — группу «Нервы». Команда Teleclub добавила, что рассматривала вариант с заменой музыкантов, однако тогда бы состоялся «абсолютно другой фестиваль».

Напомним, фестиваль «Смена» должен был состояться в Екатеринбурге 6 августа 2022 года. В рамках мероприятия были запланированы выступления Доры, RSAC, ssshhhiiittt, PALC и группы «Нервы».

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