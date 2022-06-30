Кентукки, США, 30 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Судья американского штата Кентукки 30 июня временно запретил местным органам власти, возглавляемым республиканцами, запрещать проведение абортов, сообщает Reuters.

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Судья Джефферсон Митч Перри запретил штату приводить в исполнение прямой запрет на аборты от 2019 года, который был введен сразу же после того, как 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт.

Временный запрет был издан по просьбе двух клиник, которые предоставляют услуги по прерыванию беременности.

Напомним, что в штате Юта отделение сети клиник Planned Parenthood также подало иск с требованием заблокировать запрет на аборты.

Отметим, что отмена постановления от 1973 г. Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.