Москва, 30 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Руководство Польши готовит проекты установления контроля над некоторыми областями Украины, заявил 30 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Заявление директора Службы внешней разведки опубликовало пресс-бюро СВР.

В числе вариантов — буферное образование в центре Украины и государство-прокладка в её западной части.

«Прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения c Россией», — рассказал Нарышкин.