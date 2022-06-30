Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Вышел тизер сериала «Газетчицы», производством которого занимается Amazon. Об этом сообщил портал Film.ru 30 июня.

Сериал «Газетчицы» Кадр из тизера

События предстоящего шоу разворачиваются в 1988 году, когда четыре подруги-газетчицы отправляются в полный странностей объезд по адресам. Главные роли в сериале сыграют София Росински, Кэмрин Джонс, Райли Лай Нелет, Фина Страцца, а шоураннером выступит Кристофер С. Роджерс («Остановись и гори»).

Напомним, премьера «Газетчиц» намечена на 29 июля 2022 года на Prime Video. Сериал станет экранизацией одноимённой серии комиксов Брайана К. Вона и Клиффа Чанга.

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