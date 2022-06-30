Москва, 30 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Руководство Польши прорабатывает сценарии фактического расчленения Украины, заявил 30 июня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Заявление директора Службы внешней разведки опубликовало пресс-бюро СВР.

По данным российской разведки, в Варшаве приходят к выводу о недостаточности ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского «миротворческого контингентa».

«В Варшаве, исходя из анализa ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя. В этой связи перспективы политического выживания режима В. Зеленского также оцениваются поляками как «неутешительные». В складывающихся «критических» обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского «миротворческого контингентa», — рассказал Нарышкин.