Москва, 30 июня, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Западные санкции напрямую снизили трафик зерна и удобрений, заявил 30 июня президент страны Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Проблема заключается в том, что эти [недружественные] страны ввели санкции против некоторых наших морских портов, создали трудности в страховании грузов, во фрахте, и это всё создаёт определённые проблемы для рынков продовольствия и удобрений».

Глава государства добавил, что проблемы эти решаются. Так, Москва обсуждает этот вопрос в том числе с ООН, а именно — с генсеком Антониу Гутеррешем. Переговоры продолжаются, решаются конкретные вопросы.

Президент России сказал индонезийскому гостю, что беспокойство Джакарты насчёт продовольственной безопасности в Москве понимают, готовы информировать подробно о сложившейся ситуации и перспективах решения этого насущного для ряда стран вопроса. Москва готова «внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрениями».