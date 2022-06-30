Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Первое место по масштабам распространения на территории США заняли субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 30 июня Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Два субштамма продолжают все стремительнее распространяться по США, согласно данным CDC, опубликованным 28 июня.

Так, на эти субштаммы приходится более 52% новых случаев заражения на территории США. Причем на субштамм BA.4 пришлось 15,7% новых случаев заражения в стране, а на субштамм BA.5 — 36,6% случаев.

Напомним, судя по официальным данным, Соединенные Штаты переживают четвертую по величине волну заболеваемости COVID-19, однако эксперты, опираясь на проведенное в Нью-Йорке исследование, считают, что реальный показатель может быть гораздо выше.

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