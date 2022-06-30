Воронеж, 30 июня, 2022, 19:12 — ИА Регнум. На систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами из федерального и регионального бюджета Воронежской области в 2022 году выделили почти 73,7 млн рублей, деньги направлены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области 30 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина

«Мы формируем систему комплексной медицинской и социальной помощи, улучшаем материально-техническую базу действующих учреждений социального обслуживания. В регионе в рамках системы долговременного ухода функционируют 27 организаций социального обслуживания: 12 управлений социальной защиты населения и 15 стационарных учреждений», — прокомментировал работу в рамках нацпроекта губернатор Александр Гусев.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Воронежской области уже удалось модернизировать 12 пунктов проката технических средств реабилитации, было приобретено 1410 изделий, помогающих улучшить условия жизни для пожилых людей — это многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, трости, ходунки-роллаторы, опоры, надувные ванночки для мытья головы и надувные ванны для купания лежачего больного, пояса для перемещения больных, скользящие простыни.

Помимо этого в регионе работают 12 «Школ ухода» для обучения навыкам ухода за тяжелобольными: правильному обращению с техническими средствами реабилитации, уходу за больными людьми и обустройству жилья в связи с особыми нуждами маломобильных людей. Также в области создано 10 отделений дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Психологи и специалисты по социальной работе проводят занятия: развивают пространство мышления и мелкой моторики, помогают поддерживать функциональные возможности человека и работу памяти, кроме этого проводятся занятия по адаптивной физической культуре, арт-терапии.

Система долговременного ухода регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется в Воронежской области с 2019 года по инициативе губернатора. В 2020 году регион вошел в федеральный пилотный проект, который на данный момент действует на территории 12 районов Воронежа и Воронежской области.