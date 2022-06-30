Москва, 30 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. У исполнителя Юрия Шатунова посмертно вышла песня «Каждому своё». Пользователи Сети 30 июня отдают дань уважения артисту в социальных сетях.

Цитата из видео «Юрий Шатунов - Не спорь со мной» Юрий Шатунов

В комментариях под видео с песней поклонники прощаются с Шатуновым и соболезнуют его семье. Многие также просят наградить музыканта почётным званием «Народного артиста России».

«Очень прошу Правительство РФ и президента РФ экстренно рассмотреть вопрос о присвоении звания Народный Артист РФ посмертно. Юра Шатунов достоин звания Народный Артист РФ, как никто другой!» — пишет Анна Мальгина, чей комментарий набрал уже более 10 тыс. отметок «мне нравится».

«Уважаемый Владимир Владимирович!!! Обращаемся к Вам, Юрий Шатунов достоин звания «Народный Артист РФ». Это такой светлый человек! С Уважением к Вам, Казахстан», — обратилась к президенту России Владимиру Путину Tanya Budilovskaya.

«Безусловно, Народный Артист с большой буквы. Не верится, что его нет в живых», — прокомментировал Kay Rat.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня в возрасте 48 лет скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Артист умер в машине скорой помощи от обширного инфаркта.