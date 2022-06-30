Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Жителей России «надули» проводимой политикой импортозамещения. Однако только её успех может гарантировать подлинный суверенитет страны. Об этом 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Ассоциации юристов России, глава попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Даниил Бурдыга Сергей Степашин, председатель Императорского Православного Палестинского общества

«Вот это и будет наш правовой экономический суверенитет от норм, которые нам были навязаны, которые принесли последствия. А где это импортозамещение? Где оно? Надули всех», — сказал Степашин об импортозамещении на сессии «Правовой суверенитет как гарантия национальной безопасности».

Он также добавил, что за последние десятилетия Россия многое скопировала с Запада, при этом многое было скопировано неудачно, особенно с точки зрения экономических реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») признал, что «всё импортозамещение у нас будет сводиться к тому, что будет дороже и хуже».

«Видный единорос Макаров признал, что государственная программа по импортозамещению провалена», — отреагировал на это депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ).