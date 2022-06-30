Москва, 30 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Украинские боевики заблокировали выход судов с зерном из своих портов. Нужно спрашивать, почему не вывозят зерно, не у Москвы, а у Киева.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Об этом 30 июня заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Владимир Путин «Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном».

Что касается российских военных, Москва гарантирует обеспечение безопасности при выводе сухогрузов.

Кроме того, зерно с Украины можно вывезти через Румынию, Дунай, затем суда пойдут «по Чёрному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря».