София, , 16:02 — REGNUM Процедура высылки из Болгарии десятков сотрудников дипломатических структур Российской Федерации не была согласована с главой болгарского государства, а, следовательно, является актом, нарушающим законы страны. Об этом 30 июня со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Лично мне не поступал доклад о «шпионаже» российских дипломатов, я не видел принятого постановления Совета министров, — отметил, в частности, он. — Это наглядно демонстрирует, что в нашей стране решения правительства принимаются посредством какого-то параллельного механизма».

По словам Радева, команда экс-премьера Болгарии Кирила Петкова «будет нести ответственность за свои действия».

Напомним, 28 июня экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений РФ в Софии, Варне и других болгарских городах. По некоторым данным, российских дипломатов обвинили в «шпионаже». При этом бывший глава болгарского кабмина заявил, что указанное решение было принято «коллегиально на экстренном правительственном совещании».