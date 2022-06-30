София, 30 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Процедура высылки из Болгарии десятков сотрудников дипломатических структур Российской Федерации не была согласована с главой болгарского государства, а, следовательно, является актом, нарушающим законы страны. Об этом 30 июня со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Лично мне не поступал доклад о «шпионаже» российских дипломатов, я не видел принятого постановления Совета министров, — отметил, в частности, он. — Это наглядно демонстрирует, что в нашей стране решения правительства принимаются посредством какого-то параллельного механизма».

По словам Радева, команда экс-премьера Болгарии Кирила Петкова «будет нести ответственность за свои действия».

Напомним, 28 июня экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений РФ в Софии, Варне и других болгарских городах. По некоторым данным, российских дипломатов обвинили в «шпионаже». При этом бывший глава болгарского кабмина заявил, что указанное решение было принято «коллегиально на экстренном правительственном совещании».