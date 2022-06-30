Донецк, , 15:56 — REGNUM Вооружённые украинские формирования в течение десяти минут обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Кировский район Донецка и населённый пункт Верхнеторецкое. Об этом 30 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Верхнеторецкого со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 40 ракет из РСЗО «Град».

Также указывается, что в 14:55 киевские боевики выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Кировскому района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин представит своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо исчерпывающие разъяснения по ситуации с Украиной.