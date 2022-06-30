Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Евросоюз не подвигал Литву ограничить транзит в Калининград, возможно, «это их русофобский приступ или прилетело из-за океана», заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Скажем прямо, ведь никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не подвигал. Им никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать. Во всяком случае, публикаций на эту тему не было», — сказал Медведев.

Он добавил, что «скорее всего либо это прилетело из-за океана. Либо они сами в каком-то таком русофобском приступе придумали вот эту дополнительную возможность».

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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