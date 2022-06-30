Турин, Италия, , 15:43 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» покинули аргентинский нападающий Паоло Дибала, итальянский полузащитник Федерико Бернардески и испанский форвард Альваро Мората. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба команды.

Логотип Ювентуса

Отмечается, что у 28-летних Дибалы и Бернардески истекли сроки контрактов. Кроме того, «Ювентус» не будет выкупать трансфер 29-летнего испанского форварда Альваро Мораты, который играл за команду на правах аренды с 2020 по 2022 год.

Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Палермо». Бернардески перешёл в туринский клуб в 2017 году из «Фиорентины». Мората выступал за «Ювентус» в 2014–2016 годах и вернулся в клуб в 2020-м.