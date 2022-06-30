Мадрид, 30 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который поздравил его с «фантастической организацией» саммита НАТО в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE.

Администрация президента России Шарль Мишель

Мишель также заверил, что Испания является «важной частью европейского проекта».

Стороны провели переговоры в рамках раунда встреч, которые король провел во дворце Сарсуэла с лидерами, участвующими в саммите.