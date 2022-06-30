Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM На Российскую Федерацию множество государств смотрят сейчас как на хранителя понятия «национальный суверенитет». Об этом 30 июня заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Яровая Duma.gov.ru

«Далеко не у всех стран сегодня есть право и возможность в полной мере обозначать свои интересы, отстаивать их на международном уровне так, как это делает Россия. И поэтому взгляды очень многих сегодня обращены на Россию, как на хранителя вообще понятия национального суверенитета, как на хранителя суверенных прав народов и их права на волеизъявления по определению судьбы развития своего отечества», — заявила Ирина Яровая.

Она добавила, что, если международное право не сбалансировано равенством сторон, которые вступают во взаимодействие, оно приобретает уродливые квазиформы реализации. В такой ситуации санкции являются не правомерными, а «бандитскими и грабительские методами влияния» по отношению к России.