Париж, 30 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Испании заявил о «нарушении» международного порядка, установленного с 1945 года, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства подчеркнул, что сложившаяся на европейской земле ситуация «затрагивает все страны мира тем, что она только что нарушила международный порядок, установленный с 1945 года».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом».