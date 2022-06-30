Москва, 30 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает отмену пошлины за выдачу паспорта детям-сиротам из Донецкой и Луганской народных республик, проживающим в России, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума

Согласно документу, государственную пошлину за выдачу паспорта не будут платить дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, временно пребывающим, постоянно или временно проживающим на территории России.

Также от оплаты пошлины освобождаются граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно или постоянно проживающим на территориях Запорожской области Украины и Херсонской области Украины, а также их детям, супругам и родителям.

Аналогичная мера распространяется на граждан Донецкой народной республики и Луганской народной республики, имеющим разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также их детей, супругов и родителей.

Также отменяется оплата пошлины за обмен иностранного водительского удостоверения на российское для лиц, которые имеют право обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом порядке, категории которых в гуманитарных целях определены правительством.