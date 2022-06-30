Санкт-Петербург, 30 июня 2022, 14:55 — REGNUM Призыв президенту Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета безопасности ООН является самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки, заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что н видит за этими рассуждениями никакого практического смысла, «как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что состоявшееся 28 июня выступление Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами Совета Безопасности ООН, о нём было объявлено в последний момент и это является нарушением действующей практики работы Совбеза организации.
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