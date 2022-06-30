Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Призыв президенту Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета безопасности ООН является самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки, заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.

Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации, как правопреемницы Советского союза — страны-учредителя ООН — из контекста ООН. Сложение полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН. Поэтому это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее, в данном случае, напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров», — заявил Медведев.

Он добавил, что н видит за этими рассуждениями никакого практического смысла, «как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что состоявшееся 28 июня выступление Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами Совета Безопасности ООН, о нём было объявлено в последний момент и это является нарушением действующей практики работы Совбеза организации.

Читайте также: Полянский сообщил о нарушениях правил при выступлении Зеленского в СБ ООН