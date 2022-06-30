Москва, 30 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Юань выглядит достаточно стабильной валютой, и рост его популярности в РФ — это хорошо, но здесь главное — не перестараться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о росте доли юаня в российской экономике.

Юань

«С одной стороны, диверсификация экспортно-импортных рынков — это всегда хорошо. И в данном случае будет именно такая диверсификация — уменьшение внешнеторгового оборота с Европой и Америкой и увеличение с Азией. Это, конечно, хорошо. Но самое главное — не перестараться и не поменять зависимость от Европы на зависимость от Китая», — сказал Гамза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, юань сохранил свои позиции в качестве пятой наиболее активной валюты для глобальных платежей.