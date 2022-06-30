Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Решение Литвы ввести запрет на транзит в Калининградскую область санкционных товаров продиктовано США или стало «русофобским приступом». Таким мнением 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме поделился заместитель председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Скорее всего, либо это прилетело из-за океана, либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», — сказал политик, отвечая на вопрос о действиях Вильнюса.

Медведев не смог дать оценку действий Литвы с правовой точки зрения. Однако отметил, что с политической точки зрения это решение уже получило все оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС. МИД России назвал эти действия агрессивными, а также пообещал практические ответные меры.