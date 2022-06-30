Москва, , 14:54 — REGNUM Слова экс-председателя правительства России, бывшего российского посла в Киеве Виктора Черномырдина про вступление Украины в Евросоюз всё ещё являются актуальными. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как отметил зампред Совбеза России, он не так давно вспоминал эту фразу, сказанную чрезвычайным уполномоченным российским послом в Киеве Виктором Черномырдиным, о возможности вступления Украины в ЕС.

«Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: «А когда Украина вступит в ЕС». Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». А, говорят, когда Турция? — А Турция никогда (ответил Черномырдин — ред.). Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество.