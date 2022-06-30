Москва, 30 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Власти РФ должны сделать все необходимое для того, чтобы увеличить объемы использования иностранной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что сохранение нынешнего курса рубля чревато для России сокращением инвестиций и объемов производства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Для любой экономики, в которой большую долю занимает экспорт, крепкая национальная валюта вредна, — сказал Гамза. — Потому что она сокращает экспорт. Он становится невыгодным и увеличивает импорт, поставки которого, напротив, становятся выгодными. И, кроме того, крепкая национальная валюта дает меньше налогов, если страна является экспортером. Власти РФ должны сделать все необходимое для того, чтобы увеличить объемы использования иностранной валюты. Тогда спрос на иностранную валюту вырастет, и она начнет укрепляться, а национальная — слабеть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие плюсы и минусы означает для российской экономики укрепление рубля.