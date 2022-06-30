Односторонние санкции равны объявлению экономической войны — Медведев
Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Масштабные санкции, введённые против России в одностороннем порядке странами Запада, сродни объявлению экономической войны. Об этом заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которой неоднократно подчёркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят наши оппоненты, объявлению экономической войны», — отметил Медведев.
Он добавил, что жертвами такой необъявленной войны становятся широкие слои населения всего мира, которые зачастую лишаются доступа к удовлетворению своих базовых потребностей. Медведев подчеркнул, что подобные односторонние меры, противоречащие праву, можно идентифицировать и как акт международной агрессии.