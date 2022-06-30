Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Масштабные санкции, введённые против России в одностороннем порядке странами Запада, сродни объявлению экономической войны. Об этом заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которой неоднократно подчёркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят наши оппоненты, объявлению экономической войны», — отметил Медведев.

Он добавил, что жертвами такой необъявленной войны становятся широкие слои населения всего мира, которые зачастую лишаются доступа к удовлетворению своих базовых потребностей. Медведев подчеркнул, что подобные односторонние меры, противоречащие праву, можно идентифицировать и как акт международной агрессии.