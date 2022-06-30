Тбилиси, 30 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Американский посол Келли Дегнан в интервью грузинским телеканалам выступила в поддержку местного ЛГБТ-сообщества, сообщает 30 июня сайт посольства США в Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЛГБТ

«Я очень рада быть здесь сегодня на Региональной конференции Недели гордости ЛГБТК+, чтобы обсудить проблемы и проблемы, с которыми сталкивается сообщество ЛГБТК+ в Грузии и в регионе. Администрация Джозефа Байдена поставила права человека в центр нашей внешней политики. Это потому, что мы глубоко верим, что все люди имеют право на достойное и уважительное отношение и на жизнь без страха, независимо от того, кто они или кого они любят. Это происходит не за счёт большинства; это не подрывает, не нарушает и не умаляет прав кого-либо другого, их культуры или традиций. Это просто право человека, которое закреплено в конституции Грузии, а также в конституции Соединенных Штатов, а также во Всеобщей конвенции о правах человека. Это такой основополагающий принцип: к людям — ко всем людям — следует относиться с достоинством, уважением и терпимостью», — сказала Дегнан.

Напомним, что значительная часть грузинского общества, в первую очередь, Грузинская православная церковь, крайне отрицательно относиться к ЛГБТ-пропаганде, что дважды, 17 мая 2013 года и 5 июля 2021 года, привело к массовым беспорядкам на улицах Тбилиси.