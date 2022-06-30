Париж, , 13:49 — REGNUM Закон об упрощении смены фамилии вступит в силу во Франции 1 июля, сообщает Franceinfo.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

До сих пор смена фамилии была возможна в некоторых случаях, но процедура была длительной и дорогостоящей. Теперь совершеннолетний человек может изменить фамилию, чтобы взять фамилию матери, отца или обоих, путем простого заявления о регистрации актов гражданского состояния. Эта упрощенная процедура станет возможной «один раз в жизни».

Никаких объяснений не потребуется. Прежде чем зарегистрировать смену фамилии, в регистрации актов гражданского состояния заявителю будет предоставлен срок в один месяц. По истечении этого срока он должен будет снова явиться в мэрию, чтобы подтвердить это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции энергетическая компания TotalEnergies должна официально объявить о снижении стоимости литра бензина на всех своих станциях.

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