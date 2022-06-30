Тбилиси, , 19:52 — REGNUM Американский посол в Грузии Келли Дегнан сказала, что США не пытаются втянуть Грузию в войну, которую «Россия ведёт против Украины», сообщает 30 июня Первый канал грузинского телевидения.

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«Когда мы говорим о самообороне, я хочу ответить на коварный нарратив, который, похоже, продолжается и, похоже, взят непосредственно из руководства по дезинформации Федеральной службы безопасности России. Я хочу чётко заявить, что Соединенные Штаты не пытаются вовлечь Грузию в войну России против Украины. США не хотят видеть расширения этой войны ни в какой форме», — заявила Дегнан.

Напомним, что грузинская оппозиция и официальный Киев постоянно обвиняют действующие власти Грузии в нежелании активно помогать Украине.