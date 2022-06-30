Париж, 30 июня 2022, 13:34 — REGNUM Депутат от партии левых «Неподчинившаяся Франция» Эрик Кокерель избран председателем финансового комитета Национальной ассамблеи Франции, передает BFM TV.
Депутат стал главой престижного финансового комитета, набрав 21 голос в третьем туре. Его конкурент Жан-Филипп Танги от партии «Национальное объединение» набрал 11 голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, бывшему министру вооруженных сил Франции Флоренс Парли предлагают возглавить совет директоров авиакомпании Air France-KLM в следующем году.
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