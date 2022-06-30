Париж, 30 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Депутат от партии левых «Неподчинившаяся Франция» Эрик Кокерель избран председателем финансового комитета Национальной ассамблеи Франции, передает BFM TV.

francois schnell Французский флаг

Депутат стал главой престижного финансового комитета, набрав 21 голос в третьем туре. Его конкурент Жан-Филипп Танги от партии «Национальное объединение» набрал 11 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему министру вооруженных сил Франции Флоренс Парли предлагают возглавить совет директоров авиакомпании Air France-KLM в следующем году.

Читайте также: Экс-министру Франции предлагают возглавить совет директоров Air France-KLM