Кишинёв, 30 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В июле российский газ для Молдавии будет стоить около $980 за 1 тыс. кубометров. Об этом 30 июня сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Июльская закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавия согласно условий контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» 980 долларов США за тысячу кубометров», — написал Чебан.

В июне стоимость газа из РФ для Молдавии составляет около $880 за 1 тыс. кубометров, в мае — $920, в апреле — $1200.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к том, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей. Это привело подорожанию топлива в несколько раз.