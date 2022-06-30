* Талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 30 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Жёсткие ограничения ввели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении жителей города Бамиан после четырёхдневных боев с силами маулави Мехди в уезде Балхаб провинции Сарипуль в Афганистане. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Город Бамиан — административный центр одноимённой провинции, соседней с Сарипуль. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили не менее девяти блокпостов в разных районах города и следят за всеми передвижениями граждан.

Уточняется, что контрольно-пропускные пункты установлены в районах «Дахане Мулла Гулям», «Конуне Асоси», «Мирхашим», «Элькин», «Шахид Мазари», «Шахид Хохак», «Сараке-Нау», «Дахане Заргарон» и «Джадайе-Маореф» в Бамиане.

Сообщается также, что маулави Масуд Сархади, начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане и брат муллы Абдуллы Сархади, губернатора этой провинции, избил простого торговца на рынке Бамиана.

Источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что два дня назад радикалы арестовали в Бамиане местного влиятельного гражданина и увезли в неизвестном направлении.

Арестованного зовут Хаджи Саттар Хан, он приходится дядей Кайсу Хану Вакили, члену сената при предыдущем правительстве. Однако один из родственников Хаджи Саттар Хана опроверг информацию о его аресте и заявил, что тот находится в Иране.

Вместе с тем источники продолжают сообщать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане направили в горы уезда Балхаб несколько подразделений разведки под видом «помощи для перемещённых лиц», которые на самом деле занимаются сбором информации о маулви Мехди и его людях.

Необходимо отметить, что маулави Мехди Муджахид непродолжительное время был начальником разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) именно в провинции Бамиан, и его конфликт с группировкой начался после отстранения с этой должности.

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