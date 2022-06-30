Москва, , 13:26 — REGNUM Иностранные наёмники покинули город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 июня заявил командир полка ППСП СН имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Деньги и армия U.S. National Guard

Причиной ухода служащих киевскому режиму наймитов стало понимание того, что они не смогут противостоять Вооруженным силам России.

«Наемники 100% вышли оттуда ещё 8-9 дней назад. 100 единиц техники вышли, с ними и наемники вышли. Потому что они знают, что нас остановить точно не смогут», — сказал Чалаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Чалаев рассказал о планах Украины сорвать штурм Лисичанска армией России